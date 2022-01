WISSEN – Verkehrsunfallflucht in der Straße „In der Hüll“ in Wissen

Veröffentlicht am 3. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht in der Straße „In der Hüll“ in Wissen

Eine 71jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Ford Fiesta am Freitag, 31. Dezember 2021, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor ihrem Anwesen. Als sie am Sonntagmittag, 02. Januar 2022, gegen 13.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam stellte sie fest, dass es an der Fahrerseite beschädigt war. Offensichtlich touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiesta entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von circa 4,000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei