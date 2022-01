DIERDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L 258

Veröffentlicht am 1. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L 258

In der Silvesternacht, 01. Januar 2022, kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 258 zwischen dem Autobahnkreisel und Dierdorf. Der Fahrer im frühen Erwachsenenalter kam infolge einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem PKW in den angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine vorbeifahrende Zeugin informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Quelle: Polizei