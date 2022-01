NEUSTADT (Wied) Ortsteil BERTENAU – Verkehrsunfallflucht an der Einmündung K 75-L 270

Veröffentlicht am 1. Januar 2022 von wwa

Verkehrsunfallflucht an der Einmündung K 75-L 270

Freitagmorgen, 31. Dezember 2021, meldete gegen 07:40 Uhr ein Anwohner aus Neustadt/Wied, Ortsteil Bertenau, der Polizei eine Verkehrsunfallflucht an der Einmündung K 75 / L 270 („Bertenauer Kopf“). Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen an der Einmündung angebrachten Verkehrsspiegel, der dem Verkehr der untergeordneten K 75 ein gefahrfreies Einfahren auf die L 270 ermöglicht. Aufgrund der Höhe des Spiegels (2,55 Meter) muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, so vermutet die Polizei, um einen LKW oder Traktor handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei