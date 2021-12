Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Umgestürzter Baum auf der L 278 – Feuerwehr nimmt sich seiner an

Am Freitagmittag, 31. Dezember 2021, hieß es für den Löschzug Wissen der Freiwilligen Verbandsgemeindefeuerwehr: Umgestürzter Baum auf der Morsbacher Straße/L 278 kurz vor der Tankstelle. Ein morscher Stamm lag quer über der Fahrbahn, so der Eindruck nach dem Eintreffen des vollbesetzten Rüstwagens. Personen waren nicht betroffen, alle Fahrzeuge hatten vor dem Hindernis zum Anhalten kommen können. Innerhalb von kaum einer Minute war eine Motorsäge in Anschlag gebracht und zerlegte den Baum in handliche Einzelteile. Andere Feuerwehrleute trugen die abgesägten Stücke zum Straßenrand. Dann traten einige Besen in Aktion und reinigten das betroffene Straßenstück und schon konnte der Verkehr wieder reibungslos fließen. (bt) Fotos: Bernhard Theis