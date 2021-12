Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Vorstand bei den Grünen im Ortsverband Altenkirchen-Flammersfeld

Viele neue Mitglieder konnte der Ortsverband in diesem Jahr hinzugewinnen. Dies zeigte sich auch auf der Mitgliederversammlung, in der einige Neumitglieder in den Vorstand gewählt wurden. Neue Sprecherin wurde Judith Gondorf (41) aus Helmeroth, Diplom-Biologin, Erlebnispädagogin und Tagesmutter im Kleinkindbereich. Ihr Co-Sprecher ist der Landtagskandidat Ulli Gondorf (63) der vorher als Schatzmeister dem Vorstand bereits Jahre angehörte. Beide teilen das Engagement für Klimaschutz und die Begeisterung für die Natur.

Weitere Vorstandsmitglieder sind: Nadja Michels (39), Kommunikationstrainerin, Redakteurin und Texterin aus Kircheib als neue Schatzmeisterin, sowie die neuen Beisitzer/innen Sebastian Leins (39), Lehrer und Claudia Leibrock (56) Referentin im Landwirtschaftsministerium NRW, beide aus Altenkirchen sowie Dr. Hans Werner Becker (52), Psychotherapeut aus Birnbach.