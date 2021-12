Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

BIRNBACH – KiTa „Villa Kunterbunt“ und Kirchengemeinde Birnbach erfreuen gemeinsam mit einem Vorweihnachtsprojekt

Ein coronaconformes Adventsgeschenk mit viel Freude für die Gestalter und die Nutzer haben die KiTa „Villa Kunterbunt“ in Birnbach und die Evangelische Kirchengemeinde Birnbach gemeinsam für alle vorbereitet. Rund um die Birnbacher Kirche lädt seit dem 3. Advent (und bis ins neue Jahr hinein) ein „Weihnachtlicher Lesespaziergang“ alle Interessierten von Klein bis Groß ein.

Pfarrer Stefan Turk von der Kirchengemeinde Birnbach, der sich – wen die Coronaregeln es zulassen – auch ansonsten regelmäßig mit den KiTa-Kindern trifft, hat den Mädchen und Jungen vor einigen Wochen die weihnachtliche Erzählung „Der Weihnachtsvogel“ nähergebracht. So lernten sie die besondere Geschichte kennen und konnten sich erste „Kopf-Bilder“ davon machen.

In den nächsten Tagen gingen dann die Kinder der „Schmetterlingsgruppe“ aus der „Villa Kunterbunt“ mit ihren Erzieherinnen ans Werk und gestalteten mit großem Eifer und Freude sechs Stelen zu der Geschichte. Da wurde in der KiTa eifrig gebastelt, gehämmert, gemalt und geklebt und sechs wunderschöne Bilder auf Holztafeln (ein Dank ging an die Schreinerei Hottgenroth in Mehren, die die Holztafel spendete) entstanden. An die Tafeln wurden zusätzlich Texte zur Geschichte angebracht und laden nun zu einem (Vor-)Lese-Spaziergang ein.

So können nun – auch in abstandsnötigen Epidemietagen – alle Interessierten einen individuellen Advents-/Weihnachts-/Nach-Weihnachts-Spaziergang rund um die Birnbacher Kirche machen und der Geschichte vom Weihnachtsvogel nachspüren. Nachdem bereits alle Gruppen der KiTa den Lesespaziergang genossen, haben die Kinder – so erzählte Erzieherin Danica Buschmann – auch ihre Familien begeistert; regelmäßig kommen nun schon kleine Grüppchen an den Stelen vorbei und bestaunen, was die Kleinen an Kunstwerken geschaffen haben und lassen sich von den kreativen Schafen, Vögeln, Menschen oder Landschaften begeistern. Foto: VG AKFF