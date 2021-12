Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

WÖLMERSEN – Neuer Erster Beigeordneter Thomas Eicker vereidigt

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 13. Dezember 2021 wurde Thomas Eicker zum neuen Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Wölmersen gewählt und in der gleichen Sitzung durch Ortsbürgermeister Thomas Lindner ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Der bisherige Erste Beigeordnete Karl-Heinz Huget hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, daher wurde die Neuwahl erforderlich. Foto: VG AKFF

Foto: Ortsbürgermeister Lindner (r.): wünscht Thomas Eicker viel Erfolg in seinem Amt.