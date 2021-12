Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Energiegenossenschaft unterstützt Kinder im Ahrtal – Maxwäll fördert Initiative der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Die durch den Klimawandel verursachten Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft nehmen spürbar zu. Sie bedrohen das Zusammenleben und die Existenz zukünftiger Generationen. Die Maxwäll Energie-Genossenschaft eG aus dem Westerwald sieht sich als Teil einer Gesellschaft, die sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst ist. Sie vertritt die Überzeugung, dass Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Energieeinsparung und eine Steigerung der Energieeffizienz der Schlüssel im Kampf gegen den Klimawandel sind. Ziel des 2012 gegründeten Unternehmens ist die Umsetzung von Projekten, die einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und mehrheitlich in Bürgerhand realisiert werden. Ein von der Generalversammlung jeweils festgelegter Anteil der Gewinne wird in die Initiierung und Begleitung von Regionalentwicklungsprojekten in der Region Westerwald investiert.

Bei der Generalversammlung im September 2021 beschlossen die Energiegenossen, das aktuelle Fördervolumen von 5.000 Euro auf 10.000 Euro zu verdoppeln, um den von der Flut im Ahrtal betroffenen Menschen gezielt zu helfen. Die anteilig höchste Fördersumme kommt dabei einer Initiative der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zum Wiederaufbau eines Spielplatzes in der Ortsgemeinde Hönningen zu.

Nachdem das Land Rheinland-Pfalz sogenannte „Infopoints“ als feste Anlaufpunkte für die Betroffenen vor Ort installierte, wurde der Info-Punkt im Ortsteil Liers in der Ortsgemeinde Hönningen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und Angehörigen der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld besetzt. Mit der Zeit entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den Anwohnern und den Mitarbeitern vor Ort. Der Ortsvorsteher von Liers, Ralf Minwegen, bat Armin Schmuck, Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde, um Hilfe beim Wiederaufbau eines Spielplatzes. Spontan kümmerte sich Bauhofleiter Hubert Utsch daraufhin um die Beschaffung neuer Spielgeräte. Nach dem Bekanntwerden der Initiative entschieden sich zudem mehrere Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, das Projekt mit Spenden zu unterstützten.

Auf Vorschlag des Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Verbandsgemeinderat, Jürgen Salowsky, die Initiative zum Wiederaufbau des Spielplatzes zu unterstützen, entschied sich die Maxwäll Energie-Genossenschaft eG für eine Förderung der Anschaffung von Spielgeräten mit einer Spendensumme von 2.000 Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Hagemann überreichte Bürgermeister Fred Jüngerich einen symbolischen Scheck. „Ich bin für diese Spende sehr dankbar. Damit kann den Kindern, die von dieser Katastrophe in besonderem Maß betroffen sind, geholfen werden, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen“, so Jüngerich. Hagemann ergänzte, dass es wichtig sei, den Kindern Freizeitmöglichkeiten zu schaffen.

Neben dem Projekt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld fördert die Energiegenossenschaft weitere regionale Initiativen, wie beispielsweise den Verein „Wäller helfen“, der sich regelmäßig bei öffentlichen Stellen im Ahrtal nach dem aktuellen Bedarf erkundigt und das Benötigte direkt an die entsprechenden Stellen liefert. Unterstützt wird auch die Künstlerinitiative „AHRt“, die eine Wanderausstellung erarbeiten möchte, um die leidvollen Erfahrungen der Zerstörung aufzuarbeiten.