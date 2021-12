Veröffentlicht am 31. Dezember 2021 von wwa

PUDERBACH – Der Impfbus kommt nach Puderbach ins Dorfgemeinschaftshaus in Puderbach

Am Dienstag, 4. Januar 2022, kommt der Impfbus nach Puderbach ins Dorfgemeinschaftshaus. Das Impfangebot steht jedem offen, ohne Anmeldung. Geimpft wird von 09:00 bis circa 17:00 Uhr. Es werden Nummern vergeben so dass jeder sehen kann, wann er an der Reihe ist – auch Online. Wer eine Nummer bereits vorab haben möchte kann sich diese im KSC Puderbach, Auf der Held 11, 56305 Puderbach abholen. Die aktuelle Nummer ist jederzeit auf der Webseite einzusehen: www.ksc-puderbach.de. Dadurch ist es nicht nötig das man vor Ort lange warten muss.