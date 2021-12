Veröffentlicht am 30. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung will Tageseltern-Angebot ausbauen – Landrat Hallerbach ruft auf: Motivierte Eltern als Tageseltern gesucht

Die Nachfrage nach Kindertagespflegeplätzen ist weiterhin sehr hoch. Viele berufstätige Eltern wünschen sich für ihre Kinder einen Platz bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater in ihrer Nähe. Sie schätzen die Betreuung im kleinen, familiären Rahmen mit höchstens fünf Kindern, was auch unter Corona-Geschichtspunkten ein Vorteil ist. Tagespflegeeltern bieten zudem häufig auch individuelle Betreuungszeiten. „Tagesmütter und -väter sind oft eine wichtige Ergänzung zum vorhandenen Kindertagesstätten-Netz“, findet auch Landrat Achim Hallerbach, der das Angebot ausbauen möchte.

Daher sucht die Kreisverwaltung motivierte Menschen, die an einer Tätigkeit als Tageseltern interessiert sind. Wer über keine pädagogische Ausbildung, zum Beispiel als Erzieher, verfügt, kann notwendige Kenntnisse in einem Qualifizierungskurs „Kindertagespflege“ erwerben. Darin wird ein pädagogisches Fundament gelegt zu Themen wie Erziehung und Erziehungsstile, Eingewöhnung, Erziehungspartnerschaft, Entwicklungsbegleitung, gesunde Kindertagespflege sowie rechtliche Grundlagen, Sicherheit und Unfallschutz. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann beim Jugendamt die sogenannte Pflegeerlaubnis gemäß §43 SGB VIII beantragt werden. „Mit dieser darf eine Gruppe Kinder in der eignen Wohnung oder in angemieteten Räumen betreut werden. Unser Fachdienst nimmt die Kindertagespflegestelle in die Vermittlungskartei auf. So kann Eltern, die eine Betreuung benötigen, diese entsprechend den Bedürfnissen vermittelt werden“, erläutert Landrat Hallerbach.

Als selbstständige Tagespflegeperson kann der Tagesablauf nach den persönlichen Stärken und Interessen gestaltet werden und somit der Tagespflege ein besonders Profil gegeben werden, z.B. musikalische Früherziehung, Wald und Naturerfahrungen, Montessori- Pädagogik und ähnliches. Grundsätzlich ist eine Betreuung in Tagespflege von der Geburt bis zum 14. Lebensjahr möglich. Landrat Achim Hallerbach: „Kindertagespflege bietet die Chance, die Freude am Umgang mit Kindern zu einer beruflichen Tätigkeit zu machen.“

Wer gerne selbstständig als Tagespflegeperson tätig werden möchte, kann sich beim Fachdienst Kindertagespflege der Kreisverwaltung Neuwied informieren und individuell beraten lassen. Fachberatung: Jasmin Assadian, Tel. 02631 803 334, E-Mail jasmin.assadian@kreis-neuwied.de und Werena Herzog, Tel. 02631 803 346, E-Mail werena.herzog@kreis-neuwied.de