Veröffentlicht am 30. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Hans-Peter Groschupf folgt auf Herbert Woidtke – Wechsel im Vorsitz des Beirates für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Landkreis Neuwied

Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Landkreis Neuwied hat einen neuen Vorsitzenden. Hans-Peter Groschupf übernimmt die Aufgabe, nachdem Herbert Woidtke das Amt zuvor aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig niedergelegt hatte. „Schweren Herzens“, wie er selbst sagte.

Für seine zwei Jahre als Vorsitzender bedankten sich der 1. Kreisbeigeordnete Michael Mahlert, Stefan Henzel als Geschäftsführer des Beirates sowie die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen im Landkreis Neuwied, Carina Corzilius, herzlich. Viele Ideen hat Herbert Woidtke bereits in den Beirat eingebracht. Leider konnten die Projekte, die er zuletzt im Beirat präsentierte, aufgrund der Corona-Pandemie nicht in die Praxis umgesetzt werden. Themen, für die er sich im Beirat besonders engagierte, waren die barrierefreien Toiletten und der barrierefreie Ausbau der Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. Woidtke bleibt dem Beirat als gewähltes Mitglied erhalten und will auch weiterhin seine Expertise einbringen.

Als langjähriger Betreuer von Menschen mit Behinderungen und Mitglied in unterschiedlichen sozialen Organisationen bringt Hans-Peter Groschupf die besten Voraussetzungen mit, seine neue Rolle im Beirat erfolgreich auszuüben.

Wir kennen ihn als jahrelang ehrenamtlich engagierten Menschen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm als neuen Vorsitzenden. Wind sicher, dass Hans-Peter Groschupf schnell in seine neue Aufgabe hineinfinden wird,“ kommentierten Mahlert, Henzel und Corzilius den Wechsel.

Foto (v.l.): Kreis-Beigeordneter Michael Mahlert, Hans-Peter Groschupf, Carina Corzilius, Herbert Woidtke und Stefan Henzel