Veröffentlicht am 29. Dezember 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN-HIRZ-MAULSBACH-MEHREN – Vier Wohnungseinbrüche entlang der B 8 um die Weihnachtsfeiertage

Zwischen dem 21. und 24. Dezember 2021 wurden entlang der Bundesstraße 8 insgesamt vier Wohnungseinbrüche verübt. Die Delikte werden von der Kriminalpolizei Betzdorf bearbeitet, die um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Zunächst wurde am Dienstag, 21. Dezember 2021, zwischen 13:55 und 15:40 Uhr, in Hirz-Maulsbach, in der Mehrener Straße, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dort nahm man in der Nachbarschaft am Tattag einen dunklen Mercedes mit auffälliger Fahrweise wahr, der mit zwei Personen besetzt gewesen sein soll.

Unweit davon ereignete sich der zweite Fall am selben Tag zwischen 08:00 und 23:00 Uhr in der Kirchstraße in Mehren, wo die Täter in ein restauriertes Fachwerkhaus einstiegen.

In Forstmehren, im Kuhweg, kam es am Donnerstag, 23.1 Dezember 2021, in der Zeit zwischen 10:00 und 15:30 Uhr zu Fall drei, wo man durch Aufhebeln einer Nebeneingangstür in das Einfamilienhaus gelangte. Zeugen gaben Hinweise auf zwei männliche Tatverdächtige, die mit einem schwarzen C-Klasse Mercedes unterwegs waren und offenbar auch an anderen Häusern geklingelt hatten.

Fall vier ereignete sich schließlich an Heiligabend zwischen 18:00 und 23:00 Uhr in Altenkirchen, in der Sehrtenbachstraße, wo es den Tätern jedoch nicht gelang, die gut gesicherten Terrassentüren und Fenster aufzuhebeln, so dass es beim Versuch blieb.

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen, wie dem dunklen Mercedes, zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei