Veröffentlicht am 29. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Leserbrief von René Bringezu zum Thema Corona „Spaziergänge“

Immer mehr Menschen gehen gegen die Corona-Maßnahmen und eine drohende Impfpflicht auf Deutschlands Straßen. Sukzessive erhalten die sogenannten „Spaziergänge“ Zulauf und sind mittlerweile auch in der Deichstadt angekommen. Auch die „Coronaleugner-Keule“ des Mainstreams zeigte keinerlei Wirkung gegen die angeblich „von rechts“ gesteuerten Spaziergänge.

Die Politik möchte nicht begreifen, dass eine Impfpflicht nun einmal dem Wesen der Demokratie widerspricht, denn „jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“. Das sehe nicht nur ich so, sondern auch das Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte n.e.V. (KRiStA).

Das ist ein Grund, warum deutschlandweit immer mehr Bürgerinnen und Bürger Transparente mit der Aufschrift „Nein zum Impfzwang“ an ampelfarbenen Schlagstöcken und Pfefferspray vorbei vor sich hertragen. Und es werden immer mehr werden, denn die Menschen sehen die Kerzen und friedliche Demonstranten vorbeigehen und reihen sich ein. Das erinnert unweigerlich an die Massen-Demos von 1989/1990 in der DDR.

Bundeskanzler Scholz (SPD) hat ankündigt, dass es für ihn keine „roten Linien“ mehr geben wird. Nach dieser Ankündigung gingen bei vielen Demokraten Land auf Land ab die Alarmglocken an – denn sie wissen – das Grundgesetz ist die rote Linie in einer Demokratie! Das Überschreiten von einstigen roten Linien wird bereits eifrig praktiziert und soll offenbar so selbstverständlich werden, dass es keiner mehr infrage stellt. Doch zum Glück funktioniert die Judikative und zeigt der Politik regelmäßig diese „roten Linien“ auf! Zum Beispiel hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht kürzlich die sogenannte 2G-Regel im Einzelhandel vorläufig außer Vollzug gesetzt.

Die Regierenden sind momentan unzufrieden mit dem Volk: Es will nicht parieren, so wie die Ampel es will. Deshalb wird auch die Sprache immer bösartiger und menschenverachtender. Menschen werden wieder kategorisiert: Diesmal in „Geimpfte“ und „Ungeimpfte“, wobei die zuletzt genannten als neue Sündenböcke für die politischen Versäumnisse der letzten Jahrzehnte herhalten sollen. Die Politik muss endlich verbal abrüsten! Alles andere treibt die Spaltung der Gesellschaft weiter voran und die Menschen auf die Straße. René Bringezu – Neuwied