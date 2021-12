Veröffentlicht am 28. Dezember 2021 von wwa

HAMM (Sieg) Wer kann Hinweise zu aufgefundenem Roller geben?

Montag, 27. Dezember 2021, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer in der Ortslage Hamm (Sieg) ein auffälliger Roller ohne Kennzeichen gemeldet. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Fahrgestellnummer herausgeflext,- und das Zündschloss überbrückt wurde. Es muss davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass der Roller gestohlen wurde. Aufgrund der fehelenden Individualnummer kann der Roller nicht zugeordnet werden. Daher die Frage der Polizei: Wird der Roller von dem möglichen Eigentümer erkannt? Kennt jemand die Person, die den Roller genutzt hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Altenkirchen. Quelle und Foto: Polizei