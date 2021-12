Veröffentlicht am 28. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Helmut Krämer: Ein Spurensucher geht in den zweiten Ruhestand

Die Liebe zur Heimat mit ihrer Kultur und ihrer Sprache sind die Triebfeder für das ehrenamtliche Engagement des ehemals leitenden Angestellten und Berufsausbilders Helmut Krämer aus Neuwied-Heddesdorf. Ob Mundart-Gesprächskreis oder Beiträge für das Heimatjahrbuch: Immer geht es Helmut Krämer um den Erhalt und die Vermittlung dessen, was unser kulturelles Erbe ausmacht. Das Heimatjahrbuch, als Nachfolgeprodukt der Heimatblätter, erscheint seit 1922 und stellt einerseits einen Rückblick auf das Jahr dar und ist eine Sammlung von Artikeln, die Heimatforscherinnen und –forscher über ihre Heimat verfassen.

„Heimatverbundenheit, zu wissen, wo die eigenen Wurzeln sind, spielt in unserer schnelllebigen Zeit eine immer wichtigere Rolle. Helmut Krämer hat mit der Heimat-Online-Datenbank dafür gesorgt, dass man schnell und problemlos Informationen über den Inhalt der Heimatjahrbücher erhält“, würdigte Kreisbeigeordneter Michael Mahlert bei der Verabschiedung. Er dankte ihm für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Kreismedienzentrum.

In der Datenbank sind alle bisher erschienenen Heimatjahrbücher, -kalender und –blätter erfasst und einsehbar. Im Jahr 2000 erstellte Helmut Schneider-Siebert, ehemaliger Leiter des Kreismedienzentrums, die Datenbank, und Helmut Krämer erfasste alle Daten für dieses elektronische Findbuch, das weit über 8.000 Datensätze bereithält. Nutzen kann es jeder, der sich für die Heimat interessiert.

Dass im Kreismedienzentrum neue Zeiten anbrechen, machte dessen Leiter Karsten Rodigast bei der Verabschiedung deutlich: Das Kreismedienzentrum ist eines der fünf Medienkompetenz-Centren des Landes Rheinland-Pfalz und wesentlich an der Realisierung des Digital-Paktes an unseren Schulen beteiligt.

„Nach 43 Berufsjahren, also dem ersten Ruhestand, kam Helmut Krämer als ehrenamtlicher Mitarbeiter ins Kreismedienzentrum. Mal schauen, was nun die Zeit nach diesem zweiten Ruhestand bereithält? Sicherlich noch ein weiteres Suchen nach den Kulturschätzen unserer Heimat“, so Michael Mahlert bei der Übergabe des Abschiedsgeschenks.