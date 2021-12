Veröffentlicht am 28. Dezember 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Sachbeschädigung am Dorfgemeinschaftshaus in Vettelschoß

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag, 23. und 26. Dezember 2021, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe am Dorfgemeinschaftshaus am Willscheider Berg in Vettelschoß ein. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei