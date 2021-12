Veröffentlicht am 28. Dezember 2021 von wwa

OCKENFELS – Garage in Ockenfels beschädigt

Samstag, 25. Dezember 2021, beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer die Hausgarage eines Wohnhauses in Ockenfels, Auf der Heide. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei