BUCHHOLZ – Einbruch in Baumarkt im Ortsteil Mendt

Kurz nach Mitternacht am Samstagmorgen, 25. Dezember 2021, drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt in Buchholz, im Ortsteil Mendt, ein und entwendeten Werkzeugmaschinen und Motorsägen und flüchteten unerkannt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei