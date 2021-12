Veröffentlicht am 25. Dezember 2021 von wwa

BETZDORF – Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weiherstraße in Betzdorf

An Heiligabend, 24. Dezember 2021, im Zeitraum zwischen 17:00 und 21:10 Uhr wurde in einem Mehrparteienhaus in der Weiherstraße in Betzdorf in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Wohnungseingangstür Zutritt zur Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Was genau gestohlen worden ist, bedarf noch der Überprüfung der Geschädigten. Die Schadenshöhe steht dementsprechende noch nicht fest. Die Polizei Betzdorf (02741 926-0) bittet um Hinweise, falls jemand im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Weiherstraße in Betzdorf gemacht hat. Quelle: Polizei