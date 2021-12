Veröffentlicht am 24. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Motorrollers in der Löhgartenstraße in Wissen

Am Mittwochnachmittag, 22. Dezember 2021, zwischen 12:30 und 13 Uhr, wurde in Wissen ein grün-schwarzer Motorroller der Marke Piaggio entwendet. Der Motorroller mit dem Kennzeichen 453 NDS war in der Löhgartenstraße zwischen geparkten Autos abgestellt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei