Veröffentlicht am 24. Dezember 2021

BENDORF – Verkehrsunfallflucht auf der Abfahrt A 48 auf die B 42 in Richtung Neuwied

Donnerstagmittag, 23. Dezember 2021, gegen circa 13:40 Uhr, gingen bei der Polizei Bendorf mehrere Mitteilungen durch Verkehrsteilnehmer über eine Eisenstange auf der B 42 in Richtung Neuwied im Bereich der AS Bendorf/Süd ein. Vor Ort wurde eine circa zwei Meter lange Metallstange, vermutlich eines LKWs, vorgefunden werden. Daneben wurde im Kurvenbereich von der Abfahrt der A 48 zur B 42 ein überfahrenes Verkehrsschild sowie drei überfahrene Leitpfosten festgestellt. Laut Spurenlage, so die Polizei, dürfte ein unbekannter LKW im Kurvenbereich der Autobahnabfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei die Beschädigungen verursacht haben. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Verursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei