KATZWINKEL – Weihnachten in der Grube „Vereinigung“ Katzwinkel

Die hart unter Tage arbeitenden Bergleute ließen sich das Weihnachtsfest natürlich nicht entgehen. So war es auch in der altehrwürdigen Grube „Vereinigung“ in Katzwinkel. Man packte eine nicht allzu große Fichte in den Förderkorb und schickte sie hinunter in den Schoß der Erde. 1935, als diese Aufnahme entstand, sahen die Bergleute offenbar einen Platz am Sicherheitsgitter des Schachts auf der 750-Meter-Sohle als geeignet an. Kurz zuvor ist dort eine neue elektrische Fördermaschine eingebaut worden. Eine Sprengstoffkiste diente vor nunmehr 86 Jahren praktischerweise als Christbaumständer. Schnell war der Baum mit Kugeln, Kerzen und Lametta geschmückt. Leider sind nur zwei der Bergleute namentlich bekannt. Beide stammen aus Birken-Honigsessen: Heinrich Stricker und Wilhelm Demmer (2. und 4. von links, hinten). Ob an diesem Tag zu Ehren Gottes tief unter Katzwinkel auch gesungen wurde, kann heute nicht mehr gesagt werden. Denkbar ist es aber. Der Ort hatte einen regen Knappenchor und außerdem waren Bergleute sehr gläubige Menschen. (bt) Fotos: Archiv Bernhard Theis

Titelfoto: Grube Katzwinkel Weihnachten 1935