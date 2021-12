Veröffentlicht am 25. Dezember 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Nikolaus besucht die VfL-Turnkinder

Eine schöne Überraschung erlebten jetzt die kleinen Sportlerinnen und Sportler der Kinderturngruppe des VfL Waldbreitbach. Kurz vor der Winterpause besuchte der Nikolaus die Truppe.

Zunächst wurde gemeinsam mit den Übungsleiterinnen Lea Mareien, Verena Stüber und Alexandra Hoffmann ein Tannenbaum geschmückt und die abgedunkelte Waldbreitbacher Sporthalle vorweihnachtlich illuminiert. Nach einigen Spielen klopfte es laut an der Tür. Die Augen der Kinder wurden groß, als der Nikolaus im entsprechenden Bischofsgewand herein trat. Die Kinder lauschten aufmerksam seinen Erzählungen und ihre Fragen wurden ausführlich beantwortet. Die braven Jungen und Mädchen erhielten selbstverständlich auch alle eine Tüte mit Leckereien.

Die Übungsleiterinnen sorgen jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr in der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße) in zwei Übungsgruppen für ein abwechslungsreiches differenziertes Bewegungsangebot oder organisieren eben den Besuch des Nikolauses. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Eltern konnte auch in der Pandemiezeit das Sportangebot Corona-konform aufrechterhalten werden.

Informationen zum Kinderturnen gibt es per E-Mail an turnen@vfl-waldbreitbach.de. Ein Überblick über das gesamte sportliche Angebot des Vereins gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und bei Facebook.