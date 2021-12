Veröffentlicht am 24. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Abba Gold: Konzert in Wissen am 28. Dezember abgesagt

Kurzfristig abgesagt wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie das Konzert von Abba-Gold, das am Dienstag, 28. Dezember, im Kulturwerk Wissen hätte stattfinden sollen. Die Absage basiert auf dem dynamischen Infektionsgeschehen und der damit verbundenen Planungsunsicherheit. Ein angemessener Schutz von Künstlern und Gästen kann in der derzeitigen pandemischen Lage trotz aller Hygienemaßnahmen nicht garantiert werden, schreibt der Tourneeveranstalter in einer Mitteilung. Alle erworbenen Tickets können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Eintrittspreis wird erstattet.