Veröffentlicht am 24. Dezember 2021 von wwa

KLEINMAISCHEID – Sachbeschädigung an PKW in der Friedhofstraße in Kleinmaischeid

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 22. auf 23. Dezember 2021, wurde in der Friedhofstraße in Kleinmaischeid ein Ford C-Max mit einem Stein im Bereich der Motorhaube durch einen unbekannten Täter beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei