Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

KATZWINKEL – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 279 – vier Personen verletzt, davon zwei schwer – zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt

Donnerstagmittag, 23. Dezember 2021, gegen 12:30 Uhr ereigbnete sich auf der L 279 zwischen Katzwinkel und Friesenhagen ein schwerer Verkehrsunfall. In einer Linkskurve im Bereich einer Kuppe verlor ein 18jähriger Fahranfänger auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, kam ins Schleudern und prallte in Fahrtrichtung linksseitig mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.

Alle Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwer verletzt. Eine Person wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Siegener Krankenhaus gebracht, eine Person mit dem Rettungshubschrauber in ein Bonner Krankenhaus. Am PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde ein Unfallgutachten erstellt, die Strecke war für fast vier Stunden gesperrt. Quelle: Polizei