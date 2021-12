Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Baumpflanzung in der Wissener Rathausstraße

Die Wissener Rathausstraße ist um weitere sieben Bäume bereichert worden. Am meisten ins Auge stechen dürfte die soeben eingepflanzte Esche vor dem Regiobahnhof. Eine ebenfalls neu ausgebrachte Linde steht in Tuchfühlung mit dem Weihnachtsbaum an der Einmündung der Mittelstraße. Die Pflanzarbeiten hat wiederum ein einheimischer Gartenbaubetrieb übernommen. Auffällig ist auch hier, wie bei den Baumsetzaktionen zuvor, dass keine Haltestangen in Form eines Dreibocks verwendet werden. Der Wurzelballen wird vielmehr direkt in der Pflanzgrube mit verrottbaren Bändern befestigt und gibt dem Stamm so die gewünschte Stabilität. (bt) Fotos: Bernhard Theis