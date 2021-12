Veröffentlicht am 28. Dezember 2021 von wwa

FRIESENHAGEN – Traditionelles Dreikönigssingen in Friesenhagen

Am Sonntag, 09. Januar 2022 findet ab 16.30 Uhr in der St. Sebastianus Kirche in Friesenhagen das traditionelle Dreikönigssingen statt. In diesem Jahr wird die kirchenmusikalische Andacht als stimmungsvolle Krippenmusik an der wunderschönen Wurzelkrippe der Friesenhagener Kirche gestaltet. Das Erwachsenen-Blockflötenensemble der Musikschule unter der Leitung von Sabine Fuchs führt das musikalische Krippenspiel „Auf, auf nach Bethlehem“ von Johannes Bornmann mit Lukas Fuchs als Erzähler auf. Außerdem singen Simone Riebe-Nestler und Mira Caputo weihnachtliche Duette für 2 Soprane. Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray begleitet und ist auch solistisch als Organist zu hören. Außerdem möchte der neu gegründete Kinderchor „St. Sebastianus“ Friesenhagen unter der Leitung von Valentina Hasch einen Beitrag leisten. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik gebeten. Es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.