Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

WISSEN – Erneute Verlegung – The 12 Tenors am 27. Januar 2023, statt am 23. Januar 2022, im Kulturwerk Wissen

Erneut verlegt werden muss der eigentlich für Januar 2021 angekündigte und dann in den Januar 2022 verschobene Auftritt der 12 Tenors im Kulturwerk Wissen. Neuer und endgültiger Termin ist Freitag, 27. Januar 2023. Wieder ist die Corona-Pandemie die Ursache für den neuen Konzerttermin. Die 12 europäischen Ausnahme-Sänger freuen sich in jedem Fall auf den Auftritt, ist ihnen doch das Publikum in Wissen von zurückliegenden Gastspielen in bester Erinnerung. Sänger Alexander Herzog denkt gerne an „die dankbaren Zuhörerinnen und Zuhörer“ zurück, die ihn und seine Kollegen auf der Bühne gefeiert haben. Für Herzog ist klar: „In jedem Fall wird unser Konzert 2023 in Wissen ein Fest für alle werden.“

Selten waren sich Presse und Publikum so einig in ihrer Einschätzung über ein Ensemble. „Ihr Kapital sind große Stimmen, Charme und Esprit“, jubelte etwa die Mainpost nach einem Auftritt der 12 Tenors. Ihre Interpretationen großer Lieder wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Queens „Bohemian Rhapsody“ machen „The 12 Tenors“ so einzigartig. In ihrer Show bringen „The 12 Tenors“ bewährte Klassiker und neue Arrangements unsterblicher Welthits auf die Bühne. Den Zuschauer erwartet in der rund zweistündigen Show eine Achterbahnfahrt der Emotionen.

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten gibt es im Vorverkauf (erhöhte Abendkassenpreise) in Wissen bei Der Buchladen, Telefon (02742) 1874 sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0180) 6050400 oder im Internet unter www.kultopolis.com