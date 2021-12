Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

ETZBACH-KREIS ALTENKIRCHEN – Wilhelm-Boden-Medaille für Andreas Heck – Landrat würdigt ehrenamtliches Engagement im Impfzentrum in Wissen mit seltener Kreis-Auszeichnung

Er ist erst die fünfte Person, die überhaupt mit der Wilhelm-Boden-Medaille des Kreises Altenkirchen ausgezeichnet worden ist: Andreas Heck aus Etzbach war von Januar bis April diesen Jahres im Team der Impfzentrumskoordinatoren des Landes-Impfzentrums für den Kreis Altenkirchen in Wissen aktiv. Der 61jährige frühere Bundeswehr-Offizier im Range eines Oberstleutnants – er hat unter anderem den Ebola-Hilfseinsatz der Bundeswehr in Westafrika als Kommandeur geführt – arbeitete hier eng mit den Impfzentrumskoordinatoren Peter und Stefan Deipenbrock zusammen.

„Als Andreas Heck sich bei uns gemeldet und seine Unterstützung angeboten hat, war mir schon nach einem kurzen Gespräch klar: Das passt“, berichtet Landrat Dr. Peter Enders. „Die Impfzentren mussten in kürzester Zeit einsatzbereit sein und wir waren dankbar für jeden, der Führungserfahrung in Krisensituationen mitgebracht hat, um ein solches Projekt zu stemmen.“ Dabei sei nicht nur Hecks umfangreiche Berufserfahrung hilfreich gewesen. Auch seine jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hätten seine zupackende Art bestätigt. Enders dankte Andreas Heck anlässlich der Medaillen-Übergabe für dessen Unterstützung: „Gerade in der Krise ist es gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die nicht auf den Staat und seine Institutionen warten, sondern selbst mit anpacken, wo Not am Mann ist. Dieses Engagement ist uns eine besondere Auszeichnung wert!“

Die Wilhelm-Boden-Medaille ist nach dem ersten Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und früheren Altenkirchener Landrats benannt: Dr. Wilhelm Boden (1890-1961) war bereits von 1919 bis 1933 Landrat des Kreises Altenkirchen gewesen und wurde in den letzten Kriegsmonaten von den Alliierten erneut eingesetzt, bevor er dem Ruf der Landespolitik folgte, zunächst Regierungspräsident in Koblenz, dann Oberpräsident für Rheinland-Hessen-Nassau, schließlich berufener und dann gewählter Ministerpräsident wurde. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite das Konterfei Bodens und auf der Rückseite das Wappen des Landkreises. Bislang wurde die Medaille an die früheren Bürgermeister Heijo Höfer (Altenkirchen) und Rainer Buttstedt (Hamm) sowie an den ehemaligen Präsidenten des deutschen Landkreistages, Hans Jörg Duppré, und an Hans-Günter Henneke, geschäftsführendes Präsidialmitglied des deutschen Landkreistages, verliehen.

Foto: Landrat Dr. Peter Enders (links) überreichte Andreas Heck (Mitte), der zum Team der Impfzentrumskoordinatoren um Peter Deipenbrock (rechts) gehörte, die Wilhelm-Boden-Medaille des Landkreises. (Foto: Kreisverwaltung)