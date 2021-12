Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

STADT NEUWIED – 24-Stunden-Impfmarathon auf der Kirmeswiese – Zentrale Impfstelle Heimathaus ist gut ausgelastet

Die Zentrale Impfstelle (ZIS) im Heimathaus Neuwied wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Ein zusätzlicher 24-Stunden-Impfmarathon auf der Kirmeswiese von Donnerstag, 30. Dezember, um 8 Uhr bis Freitag, 31. Dezember, 8 Uhr ergänzt das Angebot.

„600 Impfungen führen wir im Heimathaus täglich durch“, berichtet Dr. Hans-Uwe Dockhorn. Dank Online-Terminbuchung ohne erhebliche Wartezeiten, wie zahlreiche Impflinge bestätigen. Im Hintergrund bedeute das einen enormen organisatorischen Aufwand, betont der Mediziner, doch sein Team werde immer routinierter. „Unser Ziel ist es, 800 Impfungen am Tag zu schaffen. Ich glaube, das ist realistisch, sobald sich alles perfekt eingespielt hat.“ Die Nachfrage nach Auffrischungs-, aber auch Erst- und Zweitimpfungen schätzt er allerdings höher ein als die derzeitigen und künftigen Kapazitäten der Zentralen Impfstelle im Heimathaus. Schon nach einer Woche im Heimathaus wollen die Verantwortlichen daher expandieren: Auf der Kirmeswiese in Heddesdorf entsteht als Kooperation der Hausarztpraxis Dockhorn und der Event Factory Neuwied sowie der Firma Visiova Rental GmbH mit Unterstützung durch die Stadtverwaltung eine neue Impfmöglichkeit. 24 Stunden lang wird zum Ende des Jahres geimpft, weitere Impftermine sind dort ab Januar 2022 geplant.

„Derzeit kümmern wir uns um die Logistik für den neuen Standort, an dem auch ein Drive-Through-Testzentrum entstehen soll“, erläutert Jens Becker, Geschäftsführer der Event Factory Neuwied. „Die Zusammenarbeit mit der Praxis Dockhorn, der Projektleiterin Mareike Mayer und allen Beteiligten, sei es aus dem medizinischen Bereich oder aus der Verwaltung, läuft ausgezeichnet. Darum haben wir uns entschieden, gemeinsam ein weiteres Angebot aufzubauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf der Kirmeswiese sogar noch effizienter arbeiten können, insbesondere im Bereich der Tests.“ Das „Drive-Through“-Konzept sieht vor, dass die Testpersonen im Auto sitzen bleiben können, während der Abstrich genommen wird. Die Ergebnisse erhalten sie auf Wunsch per E-Mail, sodass der Zeitaufwand für einen Coronatest möglichst gering ist.

„Einfache, schnelle Lösungen sind gefragt sowohl beim Impfen, als auch beim Testen“, betont Oberbürgermeister Jan Einig, „darum freue ich mich über die Vielzahl an guten Angeboten verschiedener Praxen für unsere Bürgerinnen und Bürger in Neuwied.“ Bürgermeister Peter Jung hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit den Impfteams und den Betreibern der Teststellen ausgezeichnet sei. „Es freut mich, dass die Angebote seitens der Bürger angenommen werden“, bedankt sich Jung. Eine Übersicht über alle Impfangebote in Neuwied gibt es unter www.neuwied.de/impfen.html.

Foto: Bürgermeister Peter Jung und Oberbürgermeister Jan Einig (von rechts) freuen sich, dass dank Impfarzt Dr. Hans-Uwe Dockhorn, der Event Factory Neuwied mit Malte Menningen, Geschäftsführer Jens Becker, Projektleiterin Mareike Mayer und Aliya Osman künftig auch auf der Kirmeswiese geimpft und getestet wird.