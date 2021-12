Veröffentlicht am 22. Dezember 2021 von wwa

BETZDORF – Politischer Stammtisch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler

Mit Beginn des neuen Jahres setzt die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler ihre 2019 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Politischer Stammtisch“ fort.

Hierzu lädt sie die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, den 10. Januar 2022, in der Zeit von 19 bis 20.00 Uhr in das Café & Restaurant LAKÖ (Friedrichstraße 15, 57518 Betzdorf) ein.

„Der direkte Dialog mit den Menschen aus der Region ist mir sehr wichtig“, so die Abgeordnete. „An diesem Abend freue mich auf Fragen und Gesprächsthemen jeglicher Art.“

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch wird um Beachtung der geltenden Corona-Regeln gebeten.