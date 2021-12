Veröffentlicht am 22. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Betäubungsmittel im Rucksack gefunden

Bei einer Personenkontrolle in der Nacht zum Dienstag, 21. Dezember 2021, in der Frankfurter Straße in Unkel fanden Beamte der Linzer Polizeiinspektion im Rucksack eines 27jährigen Mannes aus Unkel Betäubungsmittel. Die Drogen wurden sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Quelle: Polizei