Veröffentlicht am 21. Dezember 2021 von wwa

KÖTTINGEN – Auch Köttingen hat seinen Weihnachtsbaum

Da haben sich die Köttingerin Walburga Stentenbach und ihr Enkelsohn Finn etwas Hübsches ausgedacht. In unmittelbarer Nähe eines kürzlich errichteten Holzkreuzes am Waldrand im Bereich Endepfuhl auf der Köttingerhöhe haben die beiden eine Fichte als Weihnachtsbaum ausstaffiert. Die bunten Kugeln, Sterne und ein vergoldetes Musikinstrument im Kleinformat machen ordentlich was her und dürften so manchen Wanderer auf dem stark frequentierten Weg in Richtung ehemaligen Sportplatz erfreuen. Das Team Stentenbach kann jedenfalls mit seinem Werk zufrieden sein. (bt) Foto: Bernhard Theis