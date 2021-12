Veröffentlicht am 21. Dezember 2021 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Schillerstraße und der Westerwaldstraße in Rengsdorf

Am frühen Montagabend, 20. Dezember 2021, kam es im Einmündungsbereich der Schillerstraße und der Westerwaldstraße in Rengsdorf zu einem Verkehrsunfall. Der wartepflichtige Unfallverursacher wollte von der Schillerstraße nach links auf die Westerwaldstraße abbiegen, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten PKW einer Frau und es kam zur Kollision. Die Fahrerin erlitt eine leichte Verletzung. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird von der Polizei auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Beide PKW sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden. Quelle: Polizei