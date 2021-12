Veröffentlicht am 23. Dezember 2021 von wwa

BERLIN – RENGSDORF – Bund fördert Sprach-Kita „Sonnenland“ – Erwin Rüddel: „Anerkennung und Unterstützung der pädagogischen Arbeit!“

„Für die Evangelische Kindertagesstätte ‚Sonnenland‘ habe ich wenige Tage vor Weihnachten eine zusätzliche ‚sonnige‘ Nachricht. Die KiTa der Evangelischen Kirchengemeinde Rengsdorf erhält aus dem Bundesprogramm ‚Sprach Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ eine Förderung in Höhe von 33.336 Euro“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Den Parlamentarier freut, dass mit „Sonnenland“ in Rengsdorf abermals eine weitere wichtige und effiziente Sprach-Kita in seinem Wahlkreis vom Bundesprogramm profitiert. „Durch die vom Bund bereitgestellten Fördergelder wird einmal mehr die pädagogische Arbeit in den Sprach-Kitas gestärkt. Ein wichtiges Ziel dabei ist es den Kindern Mut zu machen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden, so dass sie selbstsicher und verantwortungsvoll mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen und der Umwelt, dabei insbesondere mit der Natur umgehen“, ergänzt Rüddel.

Zudem weist der heimische Abgeordnete des Deutschen Bundestages darauf hin, dass seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als fester Bestandteil in der Kindertagesbetreuung durch das Bundesprogramm gefördert wird. „Denn Pädagogik und die Zusammenarbeit mit Familien sind auch in der Kita ‚Sonnenland‘ weitere wichtige Handlungsfelder, wobei ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien sowie die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt wird“, konstatiert der Christdemokrat.

Der Förderzeitraum für die Sprach-Kita „Sonnenland“ dauert bis zum 31. Dezember 2022. „Bei meinen Besuchen in Kindertagestätten erlebe ich vor Ort immer wieder, wie unverzichtbar diese Einrichtungen bei der praxisbezogenen Pädagogik heute für zahlreiche Kinder sind. Dies wird vom Bund durch das Programm nicht nur anerkannt, sondern auch zielführend unterstützt“, bekräftigt Erwin Rüddel.