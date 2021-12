Veröffentlicht am 21. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Know-How fürs Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit – „JuLeiCa on Tour 2022“: Neue Schulungsreihe für Jugendleiter beginnt am 10. Januar – Abschluss mit gemeinsamer Fahrt nach Benediktbeuren

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist für den Zusammenhalt unserer demokratischen Gesellschaft unverzichtbar. Es stellt eine Chance dar, sich einzumischen, das Leben aktiv mit zu gestalten und sich selbst weiterzuentwickeln. Um ehrenamtlich Tätige in der Jugendarbeit zu qualifizieren und zusammenzubringen, wird im kommenden Jahr eine modulartige JuLeiCa-Schulung (Jugendleiter-Card) für Ehrenamtliche über die Kreisgrenzen hinaus angeboten. Die Teilnehmer bekommen die Chance, in verschiedenen Veranstaltungen und Workshops wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit zu erwerben. Die Veranstaltungen (Online/Präsenz) umfassen ein breites Spektrum: Auf dem Programm stehen Themen wie Kommunikation, Konfliktmanagement, Prävention in der Jugendarbeit und das Thema Aufsichtspflicht. Kurzum: Es geht um die Frage, was einen guten Gruppenleiter ausmacht?

Mit einer (virtuellen) Kick-Off Veranstaltung am 10. Januar wird das Projekt „JuLeiCa on Tour 2022“ starten. Die heranwachsenden Menschen lernen Verantwortung zu übernehmen und selbstbewusst denkend das Leben zu meistern. Während des Projektzeitraums müssen die Teilnehmer selbständig einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Ziel des Projektes „JuLeiCa on Tour 2022“ ist, dass die Teilnehmer die erlernten Kenntnisse aus den Modulen direkt in der Praxis erproben können. Hierzu wird zum Abschluss der Schulung eine gemeinsame Jugendbildungsfahrt vom 19. bis 23. April nach Benediktbeuern, unter anderem mit Tagesausflügen nach Salzburg und an den Chiemsee, angeboten.

Der Flyer zum Projekt „JuLeiCa on Tour 2022“ kann unter https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Jugendpflege/Aktuelles/Juleica heruntergeladen werden.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, lohnt es bereits jetzt sich anzumelden. Teilnehmen können alle jungen Menschen im Alter von 16 bis 21 Jahren (alle, die im Schulungsjahr 16 Jahre alt werden), die bereits in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind oder künftig aktiv sein möchten und Spaß und Motivation an der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen haben.

Der gesamte Teilnahmebeitrag für die Schulungsmodule sowie der Jugendbildungsfahrt nach Benediktbeuern (Fahrt/Übernachtung/Verpflegung/Programm) beträgt 349,00 Euro.

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen, einen umfassenden Flyer und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz, Frau Claudia Liesenfeld-Gills, Tel.: 0151-53831206, E-Mail: claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de

Das Kooperationsprojekt „JuLeiCa on Tour 2022“ ist eine Gemeinschaftsinitiative der Kreisjugendämter Neuwied und Altenkirchen sowie der Fachstelle Plus für Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz und der Jugendpflege Dierdorf.