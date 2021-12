Veröffentlicht am 21. Dezember 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchen erhalten neue Schutzkleidung

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist das Wichtigste, was ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau von dem Träger der Feuerwehren (der Verbandsgemeinde) gestellt bekommt. Im Einsatz ist sie unverzichtbar, denn sie schützt unter anderem vor thermischen und mechanischen Einflüssen, aber trotzt auch dem Wetter und bringt eine Warnwirkung für den Straßenverkehr mit.

Im Frühjahr diesen Jahres hatte der Verbandsgemeinderat die Ausschreibung heraus gebracht, in der es um neue PSA für rund 280 ehrenamtliche Feuerwehrleute im Wert von circa 450.000 Euro ging. Eine neue Jacke und Hose für Jeden wurde notwendig, weil die bisherige nicht mehr dem Stand der Technik glich. Vor allem der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Maik Köhler, hat sich für die Anschaffung in erheblichem Maße eingesetzt. Damit das Geld auch gut investiert ist, tagte die eigens für die Schutzausrüstung geschaffene Kommission mit Teilnehmern aus allen Löschzügen unter der Leitung von Thomas Wickler (stellv. Wehrleiter) im Vorhinein so oft, bis sie das für die Verbandsgemeinde Feuerwehr Kirchen passende Modell gefunden hatten. Es wurde verglichen, abgewägt, getestet und anhand eines Kriterienkatalogs entschied man sich am Ende für das Modell „FIRE SURVIVOR BEAR“ des Herstellers Texport.

Pünktlich in der Vorweihnachtszeit waren die Gerätewarte aller Löschzüge (unter 2G+-Bedigungen) in das Feuerwehrhaus Niederfischbach bestellt worden. Alle bestellten Garnituren wurden hierher angeliefert, vom hauptamtlichen Gerätewart erfasst und nach Löschzügen sortiert.

Ebenfalls anwesend waren zur Übergabe Bürgermeister Andreas Hundhausen, Wehrleiter Ralf Rötter und seine Stellvertreter, Holger Ring (Vertreter Firma Texport) und Philipp Link (Vertreter Firma Giebeler Feuerschutz).

Andreas Hundhausen dankte für die gute Zusammenarbeit und problemlose Lieferung und hofft, „dass die Kleidung bei möglichst wenigen Einsätzen getragen werden muss. Holger Ring lobte die Mühe der PSA-Kommission: „Ihr habt Euch hier schon richtig Mühe gegeben und Euch Gedanken gemacht, da hat die Zusammenarbeit besonders Spaß gemacht“.

Im Anschluss an diese Worte wies Philipp Link die Gerätewarte in die Kleidung ein. Was kann sie? Wie muss sie gepflegt und geprüft werden? Was muss beachtet werden. Dies müssen die Gerätewarte als Multiplikatoren mit in die Einheiten nehmen und es jedem einzelnen Feuerwehrmitglied näher bringen, denn die neue Kleidung soll ja gut und lange erhalten bleiben. Am Ende steht fest: Alle sind zufrieden mit den neuen Sachen, wobei man sicherlich noch ein wenig brauchen wird, sich an die neue Optik zu gewöhnen. Trug man bisher dunkelblau, so wird man in Zukunft die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirchen nur noch in beige sehen.