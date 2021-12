Veröffentlicht am 20. Dezember 2021 von wwa

NEUWIED – Neuwied profitiert vom Landesstraßenbauprogramm

Neuwied wird vom Landesstraßenbauprogramm 2022 profitieren. Wie die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann mitteilt, sollen aus dem Landestraßenbauprogramm unter anderem auch zwei Projekte aus der Stadt Neuwied gefördert werden. Insgesamt ist dafür eine Summe in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro vorgesehen. Es haben folgende Projekte Eingang in das aktuelle Bauprogramm gefunden: L 255 Altwied – Laubachsmühle, (OD Altwied); L 255 Altwied am Turbinenauslauf; L 307 Engers, Bendorfer Straße.

Die Abgeordnete Lana Horstmann betont, dass es mit den insgesamt 135 Millionen Euro, die das Landesstraßenbauprogramm 2022 für die landesweit 324 Projekt vorsieht, so viele finanzielle Mittel wie noch nie pro Jahr gibt. Daraus werden Straßenbauvorhaben, insbesondere Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Straßen, Brücken und Fahrradwegen, finanziert.

Mit einer Aufstockung der Mittel um mehr als 9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr lege die SPD-geführte Landesregierung einen deutlichen Schwerpunkt auf Investitionen in die Infrastruktur, so Horstmann. Dabei liegt der Fokus erneut auf dem Erhalt der Infrastruktur. Über die vergangenen Jahre konnten die Mittel im Landesstraßenbauprogramm kontinuierlich gesteigert werden. Trotz der finanzpolitischen Herausforderungen ist es der Landesregierung somit gelungen, wichtige Impulse zur Mobilität der Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft zu setzen. Der Landtag wird im Rahmen der Verabschiedung des Landeshaushalts über das Landesstraßenbauprogramm 2022 entscheiden.