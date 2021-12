Veröffentlicht am 20. Dezember 2021 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtverwaltung spart 2,3t CO2 mit dem Klima-Coach – Teams traten in den Wettbewerb um die höchsten Einsparungen

Bei einer Autofahrt von Neuwied bis ins marokkanische Agadir werden etwa 2,3 Tonnen CO2 verursacht. Diese Menge an Treibhausgasen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Neuwied im November eingespart, indem sie ihre Gewohnheiten änderten. Das ist das Ergebnis des Wettbewerbs „Klima-Coach“, zu dem die Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz eingeladen hatte. Einen Monat lang beobachteten die Teilnehmenden unter dem Motto „Kleiner Einsatz, große Wirkung“ ihre alltäglichen Handlungen und bemühten sich um möglichst klimafreundliches Verhalten. „Ob privat oder bei der städtischen Projektplanung: Nachhaltigkeit nimmt eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft ein“, freut sich Dr. Zuhal Gültekin.

Die Online-Plattform „Klima-Coach“ verdeutlicht anhand zahlreicher Aktionen die Wirkung vermeintlich kleiner Verhaltensänderungen. In der Summe zeigt sich die Tragweite: Gemeinsam haben die klimabewussten Verwaltungsmitarbeiter die Strecke von Neuwied bis ins spanische Málaga mit dem Rad zurückgelegt, anstatt ins Auto zu steigen. Das sparte etwa 2.260 kg CO2. Ebenfalls beliebt waren die Aktionen „saisonal & regional essen“ und „Deckel drauf beim Kochen“. „Bei der Premiere des Klima-Coach in unserer Verwaltung haben rund 50 Aktive mitgemacht“, berichtet Beigeordneter Ralf Seemann, „und das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Die Ergebnisse der Team- und Einzelwertung sprechen für sich: Das Team des Amtes für Immobilienmanagement sparte pro Kopf 97 kg CO2 ein, gefolgt vom Team der Planungsabteilung und den Energiesparern des Jugendamtes, die gemeinsam über 970 kg CO2 einsparten. Dank Unterstützung durch die Stadtwerke Neuwied GmbH durfte sich das Siegerteam über Glasflaschen im kunstvollen Neuwied-Design freuen, die am hauseigenen Trinkwasserspender aufgefüllt werden können. Der klimafreundlichen Angewohnheit, häufiger vegan oder vegetarisch zu speisen, können sich die Zweit- und Drittplatzierten der Einzelwertung dank Gutscheinen für das erst kürzlich in Neuwied eröffnete Café „the good stuff – café & concept store“ widmen. Allen Siegern wurden zudem prall gefüllte Geschenktaschen der Energieagentur überreicht. Die Thermohygrometer, Energiemessgeräte und Solarladegeräte motivieren, noch klimafitter zu werden.

Den Hauptpreis nahm Günsel Hübner-Afacan entgegen: Ihr wird ein Wochenende lang ein E-Auto der SWN-Carsharing-Flotte zur Verfügung stehen, selbstverständlich getankt mit Ökostrom. Stolze 526,6 kg CO2 sparte die Mitarbeiterin des Amtes für Immobilienmanagement im November. „Ich habe es als sportliche Herausforderung angenommen“, berichtet Günsel Hübner-Afacan, „und die Aktionen konsequent verfolgt. Manches habe ich ohnehin schon gemacht, anderes habe ich mir durch den Wettbewerb angewöhnt – zum Beispiel, die Treppen zu steigen, anstatt den Aufzug zu nehmen. Und so kamen dann ganz schnell sehr hohe Einsparungen zusammen.“ Genau dieser Effekt der klimafreundlichen Umgewöhnung soll durch den Klima-Coach erreicht werden, bestätigt Claudia Lill von der Energieagentur und freut sich, dass das Projekt aus dem Programm „Energiemanagement und Energieeffizienz in rheinland-pfälzischen Kommunen“ (3EKom) in Neuwied so gut angenommen wurde.

Foto: Günsel Hübner-Afacan sparte im November 536,6 kg CO2 ein und durfte von Klimaschutzmanagerin Dr. Zuhal Gültekin neben einer Urkunde einen Gutschein für das E-Carsharing der SWN entgegennehmen. Das Team um Yvonne Bösch, Leiterin des Amts für Immobilienmanagement, erzielte die höchsten Pro-Kopf-Einsparungen und freut sich neben nützlichen Preisen der Energieagentur über bunte Trinkflaschen, überreicht durch den Beigeordneten Ralf Seemann (von links).