Veröffentlicht am 19. Dezember 2021

ALTENKIRCHEN – Landmaschinen Ströder spendet dem Hospizverein Altenkirchen

Durch persönliche Erfahrungen wird die Arbeit des Hospizvereins im Unternehmen sehr geschätzt und unterstützt. In den vergangenen Monaten fehlte es jedoch coronabedingt an Veranstaltungen und Möglichkeiten, Spenden für den Hospizverein Altenkirchen im Unternehmen zu sammeln. Eine Verlosung zum bekannten STIHL Testtag fiel aus, das Hospizschwein im Laden rückte in den Hintergrund. Daher wurde am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Weihnachtsmarkts am 28. November 2021 in Altenkirchen eine Verlosung durchgeführt. Der gesamte Erlös der Verlosung und eine bereits vorliegende Summe gingen in voller Höhe an den Verein. Somit konnte das Unternehmen einen Betrag über 600 Euro überweisen.

Der Hauptgewinn STIHL Akkusäge ging an Christopher Funk aus Eichelhardt. Platz 2 STIHL Gehölzschneider an Torsten Griffel aus Bergenhausen. Der Platz 3 STIHL Staubsauger wurde noch nicht eingelöst. Die offene Losnummer lautet: 24.

Foto: SpendeHospizvereinStroeder (v.r.): Paul Josef Müller (Inhaber), Karl Patrik Müller (Verkauf), Daniela Demuth (Buchhaltung)