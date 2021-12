Veröffentlicht am 19. Dezember 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo startet Prüfungs-Marathon

Da die Pandemie aktuell keine Nachwuchsturniere zulässt, sondern nur den Leistungssport in den Vordergrund rückt, konzentrierte sich Trainer Eugen Kiefer mit seinen Schützlingen auf breitensportliche Ziele und versuchte, mit möglichst jedem Sportler noch in diesem Jahr eine neue Herausforderung in Form eines höheren Gürtels zu erreichen.

Etappenweise führte und führt SPORTING Taekwondo dementsprechend nun sehr viele Gürtelprüfungen durch, damit auch jeder einzelne Sportler an seine Ziele gelangt. Möglich ist dies nur, weil Haupttrainer Eugen Kiefer selbst Bundesprüfer ist und die Prüfungen so anlegen kann wie es am besten für die Sportler passt.

Eine wirklich gute Prüfung haben zuletzt folgende Sportler absolviert:

Kup/Gelber Gürtel: Bayan Fallaha, Jaroslav Lavrynenko Kup/Gelb-Grüner Gürtel: Amin Bechari, Alina Wagner Kup/Güner Gürtel: Leonard Kokkinos, Elias Pehlke, Lia Lhotak, Noah Klassert, Nico Janzen, Mariam Fallaha, Lais Arnold, Lounis Bechari, Stefan Lhotak Kup/Grün-Blauer Gürtel: Alina Schemkes, Seyma Turhan Kup/Roter Gürtel: Sabrina Poetzsch

Letztere wurde für die beste Prüfung ausgezeichnet. Der Verein wird im nächsten Jahr einen neuen Anfängerkurs starten. Anfragen hierzu können ab sofort bestellt werden: 0160 94 50 47 97

www.sporting-taekwondo.de. (Vereinsbericht) (euki) Foto: Sporting