Veröffentlicht am 18. Dezember 2021

PLECKHAUSEN – Weihnachtsengel, Gedicht und Christstollen für die Pleckhauser Senioren

Da der adventliche Nachmittag für die Seniorinnen und Senioren aus Pleckhausen abgesagt werden musste, war es eine Selbstverständlichkeit für die Ortsgemeinde jedem Seniorenhaushalt eine Freue zu bereiten. Das war der Startschuss für Laurin und Marlon Piesch, Jan und Lara Polloch, Lara Lorenz, Beeke und Esther Rensmeyer, Paul Schäfer, Finn Steffens, Stella Kreichauf und Florian Rees einen wunderschönen Weihnachtsengel zu basteln und ein Gedicht auswendig zu lernen. Am 3. Advent wurden 115 Päckchen, an denen der Weihnachtsengel befestigt war, an die Seniorinnen und Senioren verteilt. Gefüllt waren die Päckchen mit einem Christstollen der Bäckerei Backfreund aus Willroth sowie einem Weihnachtsgruß der Ortsgemeinde.

Die Ortsgemeinde möchte sich für diesen Einsatz der Kinder, der nicht ganz selbstverständlich ist, sehr herzlich bedanken. Als Dankeschön gab es eine Tüte gefüllt mit Leckereien und einem Gutschein vom Eiscafé Nikis aus Horhausen. Ein weiterer Dank galt Peggy Rees und den Eltern der Kinder für die gesamte Organisation. (Ortsbürgermeister Ludger Heßeler) Fotos: OG Pleckhausen