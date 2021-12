Veröffentlicht am 18. Dezember 2021 von wwa

MAULSBACH – Helfer vom Nikolaus besuchen die Maulsbacher Schützenjugend

Am ersten Adventssonntag findet traditionsgemäß beim Schützenverein Maulsbach die Weihnachtsfeier statt, doch die musste aufgrund der Covid-19-Pandemie, wie so viele andere Veranstaltungen des Schützenvereins, auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden. Doch ganz unbedacht sollte die Adventszeit für die Schützenjugend nicht vorbei gehen.

Einige fleißige Helfer bastelten und packten eine kleine Aufmerksamkeit zusammen. Diese verteilten sie am an die Jugendlichen und auch das noch immer amtierende Königspaar wurde natürlich bedacht. Verteilt wurden die Überraschungen weitestgehend durch den 1. Vorsitzenden Frank Heuten. Einige Jugendliche waren überrascht als es an der Tür klingelte, andere freuten sich als sie die kleinen Überraschungen vor der Tür fanden. Eines ist sicher, gefreut haben sich alle. Der SV Vorstand dankte den fleißigen Helfern, die diese Überraschung in der so eingeschränkten Zeit ermöglicht haben. (stk) – Foto: SV Maulsbach