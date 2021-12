Veröffentlicht am 18. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Keine Änderung der Müllabfuhr wegen Weihnachten und Neujahr – Schließung der Wertstoffhöfe an Heiligabend – Neuerungen im neuen Jahr 2022

Trotz der anstehenden Feiertage wird die Müllabfuhr an Heiligabend und Silvester ganz regulär durchgeführt, sodass keine Verschiebungen entstehen. Die Wertstoffhöfe (Neuwied, Linz, Linkenbach) sind allerdings an Heiligabend geschlossen, bleiben an Silvester aber von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet, letzte Annahme 11.45 Uhr. Im Abfuhrkalender 2022, der seit dem 13.12. im Landkreis in die Haushalte verteilt wird, sind bereits die Neuerungen zur scheckkartengestützten Abfuhr (Sperrabfall, Grünabfall, E-Schrott, Kühlgeräte, Schrott) eingepflegt.

Ab dem 01.01.2022 wird die scheckkartengestützte Abfuhr durch die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR in Eigenregie übernommen, daher gelten mit dem Jahreswechsel die abgebildeten neuen Servicenummern. Die Entsorgungsscheckkarten 2021 verlieren mit Ablauf des Jahres Ihre Gültigkeit. Es wird darauf hingewiesen bitte ausschließlich die neuen Entsorgungsschecks zu verwenden. Diese finden Sie auch direkt auf den neuen Abfuhrkalendern oder nutzen Sie gerne die Online-Anmeldung auf www.abfall-nr.de.

Wie gewohnt stehen die Wertstoffhöfe Neuwied, Linz und Linkenbach auch im neuen Jahr von Montag bis Freitag, 08.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 08.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung. Der Annahmeschluss bleibt wie gehabt 15 Minuten vor Betriebsende. Online hat man die Möglichkeit sich an seine individuellen Mülltermine durch die „Müllwecker“ App (www.abfall-nr.de/app.htm) erinnern zu lassen oder sich einen persönlichen Müllkalender unter www.abfall-nr.de/meinkalender/ herunterzuladen, diese Termine lassen sich auch per Mausklick in alle gängigen elektronischen Kalender integrieren. Regelmäßige Infos rund um die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR

gibt es auch auf den Social Media Kanälen (Facebook, Instagram, Google). Weitere Informationen und Beratung erhalten Sie telefonisch oder per WhatsApp unter Tel. 02631/803-308.