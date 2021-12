Veröffentlicht am 17. Dezember 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Imkern lernen: Kreisvolkshochschule bietet Kurs zur Bienenhaltung an – Theoretische Einführung startet am Jahresbeginn

Seit 2008 bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen alljährlich Imkerkurse an. Mehr als 150 Teilnehmende über die Jahre belegen das Interesse vieler Menschen aus der Region, sich mit der Bienenhaltung intensiver zu beschäftigen. Der nächste Kurs beginnt am Montag, 10. Januar 2022. Er richtet sich an alle, die sich für die Bienenhaltung interessieren, ein sinnvolles Hobby suchen oder etwas für die Umwelt tun wollen. Alle imkerlichen Arbeiten werden theoretisch erläutert und können im anschließenden Praxis-Aufbaukurs vertieft werden. Der Kurs ist besonders für Frauen interessant.

Der Imkerkurs 2022 ist unter Einhaltung der derzeit geltenden 3G-Regel in den Räumen der KVHS geplant. Eine gegebenenfalls notwendige Umstellung auf ein Online-Format würde bei Bedarf mit den Teilnehmenden abgeklärt. Insgesamt finden zehn Termine statt, jeweils montags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr. Der Grundkurs ist Voraussetzung für den Praxis-Aufbaukurs, der ab April/Mai 2022 starten könnte, wenn dies mit Blick auf die Corona-Pandemie möglich ist. Der Praxiskurs ist zur Vertiefung der imkerlichen Tätigkeiten gedacht und ermöglicht es, die Arbeit mit den Bienen im Jahresverlauf in der Praxis zu erleben.

Die Kursgebühr beträgt 65 Euro. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessenten können sich bei der KVHS Altenkirchen anmelden: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Seit 2008 bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen alljährlich Imkerkurse an. (Foto: KVHS)