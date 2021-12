Veröffentlicht am 17. Dezember 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE KIRCHEN – In Kirchen wird auch „zwischen den Jahren“ geimpft – Impfangebot wird 2022 fortgesetzt

Die Impfstelle des DRK-Krankenhauses in Kooperation mit der Verbandsgemeinde und Stadt Kirchen hält auch zwischen Weihnachten und Neujahr das Impfangebot aufrecht. Wer sich noch im alten Jahr die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung verabreichen lassen möchte, hat dazu am Mittwoch, den 29. Dezember von 13.00 bis 18.00 Uhr Gelegenheit.

Seit Öffnung der Einrichtung am 24. November wurden insgesamt 3655 Impfspritzen gesetzt. Und die Nachfrage ist ungebrochen hoch. So konnte am 15. Dezember mit 437 Impfungen ein neuer „Mittwochsrekord“ verzeichnet werden.

In der Impfstelle auf dem unteren Parkdeck in der Kirchener Lindenstraße kann sich jede und jeder ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Mitzubringen sind neben dem Personalausweis die Krankenversichertenkarte und der Impfausweis. Außerdem ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, besser eine FFP-2-Maske, zu tragen. Die zur Impfung benötigten Einwilligungs- und Aufklärungsbögen können vor Ort ausgefüllt werden. Wer möchte, kann diese von der Homepage des DRK-Krankenhauses (www.drk-kh-kirchen.de) herunterladen, zu Hause ausdrucken und zur Impfung ausgefüllt mitbringen.

Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Eine Wahlmöglichkeit besteht nicht. Personen unter 30 Jahren erhalten ausschließlich das Präparat von Biontech. Impfungen von Kindern sind grundsätzlich erst ab 12 Jahren möglich, da für jüngere Altersgruppen eine besondere Dosierung erforderlich ist. Minderjährige müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Die Verwaltung weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei großem Andrang mit längeren Wartezeiten gerechnet werden muss. Da aus Gründen der Haltbarkeit nur eine begrenzte Menge an Impfstoff vorgehalten werden kann, schließt die Warteschlange an manchen Tagen möglicherweise schon früher.

An Weihnachten und Neujahr bleibt die Impfstelle geschlossen. Ab 5. Januar ist sie wieder regulär mittwochs von 13.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.