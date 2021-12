Veröffentlicht am 17. Dezember 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – „Mein Neuwieder Becher“: Die ökologisch sinnvolle To-Go-Alternative – Wiederverwendbarer Becher wird an 20 Verkaufsstellen im Kreis Neuwied angeboten

Café Creme, Cappuccino oder Latte Macchiato: Am besten schmeckt das Heißgetränk in einer schönen Tasse, freundlich serviert in einem gemütlichen Café. Doch leider bleibt dafür nicht immer die Zeit. Und außerdem muss es bekanntermaßen derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Lage Zutrittsbeschränkungen geben. Stichwort: 2G+.

Mitnehmen ist daher für viele die Alternative. Und das muss keine schlechte sein: Denn statt Wegwerf-Pappbecher mit Einweg-Plastikdeckel gibt es im Kreis Neuwied seit knapp zwei Jahren eine viel schönere „To-Go“-Alternative: den „Neuwieder Becher“. Er wird an mittlerweile 20 Verkaufsstellen in der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Asbach für 4,90 Euro Pfand angeboten und ist natürlich wiederverwendbar.

Der Becher ist in Deutschland produziert und aus Bisphenol (BPA)-freiem Qualitätskunststoff hergestellt, spülmaschinenfest und ohne Deckel auch für die Mikrowelle geeignet. Mit Deckel ist der Becher auch als Vorratsdose verwendbar.

„Es gibt Studien, nach denen in Deutschland fast drei Milliarden Einwegbecher pro Jahr verbraucht werden. Mit der Energie, die für die Produktion nötig ist, könnte man danach eine Kleinstadt versorgen“, wissen Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig. Sie befürworten die Nutzung des „Neuwieder Bechers“ deshalb als ökologisch sinnvolle Müllvermeidungsmaßnahme ausdrücklich. Und gerade in diesen Tagen raten sie dazu, den Becher möglichst oft von heimischen Anbietern füllen zu lassen. „Natürlich schmeckt daraus nicht nur Kaffee in all seinen Varianten, sondern auch Tee, Kakao, Glühwein und viele andere Getränke“, sagen sie.

Bestellungen, Fragen und Informationen zur Teilnahme an dem Pfandsystem können Sie per E-Mail: an gabi.schaefer@kreis-neuwied.de oder per Telefon: 02631- 803 650 richten.

Hier gibt es den „Neuwieder Becher“:

Bäckerei Preißing

Dierdorfer Str. 118

56564 Neuwied

Bäckerei Preißing

Engerser Landstr. 75a

56564 Neuwied

David Roentgen Schule

Kantine

Langendorfer Str. 65

56564 Neuwied

Elke´s Obsthalle

Engerser Straße 27

56564 Neuwied

food akademie Neuwied

Mensa

Friedrichstr. 36

56564 Neuwied

food hotel Neuwied

Restaurant Marktbistro

Langendorfer Str. 155

56564 Neuwied

Informa Neuwied

Im Mühlengrund 3

56564 Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Wilhelm-Leuschner-Str. 9

56564 Neuwied

Ludwig-Erhard-Schule

Beverwijker Ring 3

56564 Neuwied

Tourist-Information Neuwied

Marktstr. 59

56564 Neuwied

Verbandsgemeinde-verwaltung Asbach

Flammersfelder Str. 1

53567 Asbach

Bäckerei Anhalt

Hauptstr. 20

53567 Asbach

Kamillus Klinik

(Krankenhaus-Cafetaria)

Hospitalstr. 6

53567 Asbach

Stehcafé am Rathaus

Flammersfelder Str. 6

53567 Asbach

Bäckerei Münzfeld

Bonner Str. 9

53567 Buchholz

Mehrgenerationenhaus Neustadt/Wied

Hauptstr. 2

53577 Neustadt/Wied

Sankt Josefshaus Neustadt/Wied

(Seniorenresidenz-Cafetaria)

Klosterstr. 1

53577 Neustadt/Wied

Bäckerei Zimmermann

Wiedtalstr. 8

53577 Neustadt/Wied

Bäckerei Oelpenich

Vierwindener Str. 13

53578 Windhagen

