Veröffentlicht am 17. Dezember 2021 von wwa

MAINZ-BERLIN – Joachim Streit und Stephan Wefelscheid als Mitglieder der Bundesversammlung gewählt

Die Bundesversammlung ist ein nichtständiges Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, dessen einzige Aufgabe in der Wahl des Bundespräsidenten besteht. Sie setzt sich zusammen aus allen Mitgliedern des Deutschen Bundestages und ebensovielen von den Volksvertretungen der deutschen Länder gewählten Wahlleuten. Der Vorschlag der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, Joachim Streit und Stephan Wefelscheid, am 13. Februar 2022 zur Wahl des deutschen Staatsoberhauptes in die Bundesversammlung nach Berlin zu entsenden, wurde vom Landtag Rheinland-Pfalz in der heutigen 12. Plenarsitzung bestätigt. Als Ersatzmitglieder wurden Helge Schwab und Lisa-Marie Jeckel gewählt.

Joachim Streit: „Die Bundesversammlung ist ein besonderes Verfassungsorgan zur Wahl des Bundespräsidenten. Ich empfinde es auch als besondere Ehre, Teil der Versammlung zu sein, und freue mich auf die Sitzung im Reichstagsgebäude am 13. Februar.“

Stephan Wefelscheid: „Es ist mir eine Ehre, als Landesvorsitzender stellvertretend für die FREIEN WHLER in Rheinland-Pfalz an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen zu dürfen.“

Zudem wurde Herbert Drumm in der 12. Plenarsitzung als Abgeordneter der FREIEN WÄHLER als Mitglied des Verwaltungsrats der Wiederaufbaukasse gewählt.