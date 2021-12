Veröffentlicht am 16. Dezember 2021 von wwa

UNKEL – Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Gartenstraße in Unkel

In der Nacht zum Dienstag, 14. Dezember 2021, versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Wohnhauses in der Grabenstraße in Unkel aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei